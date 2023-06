POL-OG: Rastatt - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Kehl (ots) - Unbekannte steckten am Mittwoch gegen 0:50 Uhr bereit gestellten Sperrmüll auf einem Gehweg vor einem Anwesen in der Fort-Bose-Straße in Brand. Beamte des Polizeireviers Kehl konnten beim Eintreffen die Flammen mit dienstlichen Feuerlöschern ablöschen. Durch die entstandene Hitze wurden die Hausfassade, das Treppengeländer sowie eine Glasscheibe beschädigt. Im Rahmen der Fahndung wurden drei Jugendliche in der Nähe des Brandorts kontrolliert. Ob diese ...

