Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Zwei Verletzte

Durmersheim (ots)

Nach einem Unfall der sich im Bereich der Kreuzung Werderstraße - Untere Bahnhofstraße, am Dienstag kurz vor 14 Uhr ereignet hat, mussten zwei Mitfahrer eines Mercedes zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 73-Jähriger Mercedes Fahrer an der Kreuzung den Vorrang eines 59 Jahre alten VW Fahrers missachtet, so dass es zum Unfall kam. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 11.000 Euro. /ag

