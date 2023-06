Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Mit Flasche beworfenes Kind gesucht

Gutach (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Vorfall kam es am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Hauptstraße in Höhe einer dortigen Firma. Aus einem Fahrzeug mit Schweizer Kennzeichen wurde nach Zeugenaussagen während der Fahrt durch den Beifahrer eine PET Getränkeflasche aus dem Fahrzeug geworfen. Diese Flasche traf ein bislang unbekanntes Kind im geschätzten Alter von 13 bis 14 Jahren, welches schmerzverzerrt und erschrocken zusammengezuckt sein soll. Verständigt durch die Zeugen konnte das Fahrzeug, ein Ford, im weiteren Verlauf der B33 durch eine Streife des Polizeireviers Haslach kontrolliert und der 21 Jahre alte mutmaßliche Flaschenwerfer ermittelt werden. Die Ermittler bitten das geschädigte Kind oder dessen Eltern, sich unter der Rufnummer 07832 97592-0 zu melden.

/ag

