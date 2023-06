Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, K5342 - Verkehrsunfall mit Quad

Ettenheim (ots)

Am Montag gegen 17:20 Uhr fuhr ein Quad-Fahrer von Münchweier in Richtung Ettenheimweiler. Im Kurvenbereich der K5342 kam er offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Beim Versuch gegenzulenken driftete das Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW. Der Quad-Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden durch den Aufprall vom Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert. Beide verletzten sich dabei schwer. Nach Erstversorgung wurde der 41-Jährige mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Seine 14-jährige Sozia wurde in einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr Münchweier waren zum Räumung der Unfallstelle im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt zirka 5.000 Euro beziffert.

/ph

