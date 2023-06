POL-OG: Offenburg - Fahrrad aus Keller gestohlen

Zell am Hamersbach (ots) - Am frühen Dienstagmorgen gegen 4 Uhr kam es in Zell am Harmersbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Unterharmersbach als er eigenen Angaben zu Folge in einen Sekundenschlaf fiel. Der BMW kollidierte anschließend mit einem Laternenmast und kam 8 Meter weiter zum Stehen. An dem Pkw und der Laterne entstand ein Sachschaden von insgesamt 13.500 ...

