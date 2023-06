Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Uneinsichtige Fluggäste

Rheinmünster (ots)

Wegen einem mutmaßlich zu hohen Gepäckgewicht gab es am Montagabend am Flughafen einen verbalen Disput zwischen einem 52 Jahre alten Fluggast und den Mitarbeitern am Check-Inn-Schalter. Nachdem die Situation zu eskalieren drohte, wurde die Polizei zu Hilfe gerufen. Den Beamten der Bundes- und Landespolizei gelang es zunächst nicht die Lage zu beruhigen. Letztendlich musste dem augenscheinlich angetrunkenen 52 Jährigen wie auch dessen 44 Jahre altem Begleiter, der ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol stand, ein Platzverweis erteilt werden, da die Fluggesellschaft eine Mitnahme verweigerte. Der Aufforderung das Flughafengebäude zu verlassen kamen beide nicht nach. Vielmehr fing der 52-Jährige an Gegenstände herumzuwerfen. Letztendlich konnte die Ordnung nur durch die Ingewahrsamnahme beider Personen wieder hergestellt werden. Hierbei wurden auch Beleidigungen gegenüber einem Polizisten der Bundespolizei ausgesprochen.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell