Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall in Queller-Kreisverkehr

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - An der Carl-Severing-Straße ist eine Autofahrerin mit einer Radfahrerin zusammen gestoßen, die sich bereits in dem Kreisverkehr an der Klemensstraße befand.

Gegen 16:00 Uhr fuhr eine 45-jährige Bielefelderin mit ihrem Fahrrad stadtauswärts und beabsichtigte, den Kreisverkehr an der Klemensstraße zu verlassen. Dabei wurde sie von einem Opel Astra seitlich erfasst. Die 49-jährige Bielefelderin fuhr mit ihrem Opel Astra stadteinwärts und bemerkte nach ihren eigenen Angaben die Radfahrerin zu spät. Trotz eines Bremsmanövers stürzte die Radfahrerin nach dem Anstoß und wurde leicht verletzt.

Rettungssanitäter kümmerten sich um die leichtverletzte 45-Jährige. An ihrem Fahrrad war das Vorderrad verbogen. Am Pkw waren Dellen und Kratzer im Bereich der Motorhaube erkennbar. Polizeibeamte schätzen den Sachschaden bei der Unfallaufnahme auf 1.800 Euro.

