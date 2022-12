Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelder Kriminalfall bei "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Anfang des Jahres, am 18.01.2022, versuchte ein unbekannter Mann eine 53-jährige Fahrlehrerin aus Bielefeld hinterrücks zu erwürgen. Die umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission "Stadion" samt Öffentlichkeitsfahndung mittels Video haben bislang nicht zur Ergreifung des Täters geführt. Nun wird der Fall "Attacke aus dem Nichts" am 07.12.2022 im ZDF, ab 20:15 Uhr, bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" erneut präsentiert, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erlangen.

An einem Dienstagabend, gegen 21:10 Uhr, parkte eine 53-jährige Frau einen gold-gelben Fahrschul-Pkw in der Nähe ihrer Wohnanschrift, in der Straße Am Stadion. Als sie aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, griff sie ein unbekannter Mann wortlos von hinten an. Er brachte sie zu Boden und würgte sie über einen längeren Zeitraum bis zur Bewusstlosigkeit. Der Täter ließ erst von seinem wehrlosen Opfer ab, als ein Nachbar mit seinem Pkw vorfuhr und in der Nähe parkte. Daraufhin ergriff er die Flucht zu Fuß.

Unter Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Markus Mertens erfolgten durch die Mordkommission "Stadion" großangelegte Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen zu dem versuchten Tötungsdelikt. Dennoch konnte der Täter, bei dem es sich um einen schlanken jungen Mann handelt, nicht identifiziert werden.

Die Aufnahme einer privaten Überwachungskamera zeigt den Unbekannten am Tatort. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Täter etwa 17 bis 25 Jahre alt, rund 165 bis 170 cm groß und hat eine schlanke Figur. Auffällig sind sein individueller Gang und seine Schuhe.

Der Tatverdächtige könnte in Sennestadt wohnen oder dort gewohnt haben. Zudem ist nicht auszuschließen, dass er im Bereich der Straßen "Am Stadion", "Württemberger Allee" und der näheren Umgebung soziale Kontakte hat und sich dort zeitweise aufhalten könnte.

Die Ermittler fragen: Wer kennt die Person auf dem Video, oder glaubt, Angaben zur Identität des Täters machen zu können?

Wer kann darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Mordkommission "Stadion" des Polizeipräsidiums Bielefeld unter der Telefonnummer 0521-545-0 oder bei jeder weiteren Polizeidienststelle unter der 110.

Weiterhin wird von privater Seite eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung, Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Tatverdächtigen führen. Die Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Personen, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört, bestimmt.

Meldung und Video vom 23.02.2022, 13:00 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5154490

Meldung vom 25.01.2022, 09:04 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5129647

Meldung vom 19.01.2022, 15:29 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5125668

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell