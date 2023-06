Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Sperrmüll in Brand

Kehl (ots)

Unbekannte steckten am Mittwoch gegen 0:50 Uhr bereit gestellten Sperrmüll auf einem Gehweg vor einem Anwesen in der Fort-Bose-Straße in Brand. Beamte des Polizeireviers Kehl konnten beim Eintreffen die Flammen mit dienstlichen Feuerlöschern ablöschen. Durch die entstandene Hitze wurden die Hausfassade, das Treppengeländer sowie eine Glasscheibe beschädigt. Im Rahmen der Fahndung wurden drei Jugendliche in der Nähe des Brandorts kontrolliert. Ob diese für den Brand verantwortlich sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegen genommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell