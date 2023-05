Polizei Braunschweig

POL-BS: Älteres Ehepaar bestohlen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Garküche, 04.05.23, 13:00 Uhr

Unbekannte Taschendiebe lenken Senior ab und entwenden Bargeld

Ein 95-jähriger Braunschweiger hob am Donnerstagmittag in Begleitung seiner 90-jährigen Frau einen vierstelligen Bargeldbetrag in einer Bankfiliale der Braunschweiger Innenstadt ab. Als sie in ihr Fahrzeug einsteigen wollten, wurde der Senior von einem Mann eines unbekannten Pärchens angesprochen. Dieser entfaltete eine Landkarte und fragte, wo er sich befinde. Dadurch lenkte er von seinem eigentlichen Vorhaben ab.

Während sich der Senior im Gespräch mit dem Mann befand, konnte er dessen weibliche Begleitung, die ebenfalls nah bei ihm stand, aufgrund der Landkarte nicht sehen. Im Gesprächsverlauf bemerkte er ein Ruckeln an seiner Jacke, reagierte jedoch nicht weiter darauf.

Als sich Mann und Frau schließlich in Richtung Stadt entfernten, fuhr das Seniorenpaar nach Hause und stellte dort das Fehlen des Bargelds aus der Brieftasche fest. Sie erstatteten Anzeige. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Immer wieder kommt es zu Fällen von sogenannten Falschen Touristen. Sie fragen ihre Opfer nach dem Weg und halten ihnen einen Stadtplan vor. Während das Opfer versucht zu helfen und die Karte in beide Hände nimmt, stibitzen die falschen Touristen etwas aus der Handtasche. Die Polizei rät deshalb dazu, Wertsachen körpernah zu tragen, Taschen stets zu verschließen und einen angemessenen Abstand zu fremden Personen zu halten.

