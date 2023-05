Polizei Braunschweig

POL-BS: Brandstiftung auf der Baustelle an der Sally-Perel-Gesamtschule - Polizei sucht Zeugen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Volkmarode

28.04.-02.05.2023

Auf Grund der entstandenen Schäden an der im Bau befindlichen Sporthalle wurde ein Baustopp ausgesprochen, was zur Verzögerung der Fertigstellung führen kann.

Während des vergangenen Wochenendes brachen bislang Unbekannte in die noch nicht fertiggestellte neue Sporthalle der Sally-Perel-Schule ein. Die Sporthalle befindet sich nach Abschluss der Rohbauarbeiten gerade in der Ausbauphase. Im Gebäude lagerten Baumaterialien und Werkzeuge.

Da die Unbekannten zahlreiche Spuren und auch Schmierereien hinterließen, ist davon auszugehen, dass sie sich über einen längeren Zeitraum im Gebäude aufhielten. Schließlich entzündeten sie Gegenstände, was eine starke Rauchentwicklung zur Folge hatte, so dass sowohl die Halle als auch alle weiteren Räumlichkeiten verrußt wurden und somit erhebliche Schäden am Gebäude entstanden.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht zu beziffern.

Erst als ein Verantwortlicher der Baustelle am Dienstagmorgen zur Sporthalle kam, wurden die Beschädigungen im gesamten Gebäude festgestellt und die Polizei alarmiert.

Durch den Kriminaldauerdienst wurden Spuren gesichert und ein Strafverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die verdächtige Personen oder etwas Auffälliges beobachtet haben, sich bei der Polizei unter 0531/476-2516 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell