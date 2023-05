Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei hat drei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gefasst

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Östliches Ringgebiet

29.04.2023, 02.20 Uhr

Die Polizei leitete diverse Strafverfahren gegen die jungen Männer ein und stellte umfangreiches Material der Sprayer sicher.

In der Nacht zu Samstag beobachtete eine zivile Streife der Polizei drei Männer im Alter zwischen 20 und 24 Jahren, die sich auffällig im östlichen Ringgebiet aufhielten. Einer von ihnen schaute immer wieder prüfend in alle Richtungen, als wolle er sichergehen, nicht gesehen zu werden.

Die Polizeibeamten stellten den Geruch von frischer Farbe fest und entdeckten ein 2 x 3 Meter großes Graffiti, dessen Farbe noch nicht getrocknet war. Weitere kleine Schmierereien in der gleichen Sprühfarbe schlossen sich in unmittelbarer Nähe an, auch hier war die Farbe so frisch, dass sie noch nicht getrocknet war.

Da sich keine weiteren Personen als die drei jungen Männer in der Straße aufhielten, folgten die Polizeibeamten der Personengruppe, um sie zu kontrollieren.

Als sich die zivilen Polizeibeamten zu erkennen gaben, versuchten die drei jungen Männer zu flüchten, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Polizei konnte nach kurzer Verfolgung alle drei Personen stoppen. In einer mitgeführten Stofftasche konnten die Beamten Sprühfarbe auffinden und stellten diese sicher.

Zumindest einer der drei Personen wies zudem frische Farbe an den Händen auf.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnräume der drei Beschuldigten fanden die Polizeibeamten weitere Sprühdosen und Stifte, Malvorlagen und elektronische Datenträger, die sie sicherstellten.

Betäubungsmittel, sog. Polenböller, ein verbotenes Messer, einen Schlagring sowie weitere Zufallsfunde wurden ebenfalls durch die Polizei sichergestellt.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Diebstahl sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, Sprengstoff- und Waffengesetz ein.

