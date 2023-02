Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzung und tätlicher Angriff auf den Rettungsdienst durch 16-Jährigen

Schleid (ots)

Am gestrigen Samstagabend wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 22:15 Uhr darüber informiert, dass es im Bereich des Festzeltes des Karnevalsumzugs in Schleid zu einer Körperverletzung gekommen ist. Durch die beiden eingesetzten Streifenwagenbesatzungen konnte im Bereich des Sanitätszelt ein 16-Jähriger Jugendlicher angetroffen werden, welcher sich aufgebracht bis aggressiv zeigte. Nach Angaben des Sanitätspersonals war der Jugendliche zuvor in mindestens eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Als die Rettungskräfte ihm am Boden liegend aufhelfen wollten, schlug er einer Rettungssanitäterin mit dem Ellenbogen in die Rippengegend und spuckte im weiteren Verlauf mehrere Personen an. Die Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt. Unmittelbar während dem Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte, spuckte der 16-Jährige einem eingesetzten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes unvermittelt, aus nächster Nähe ins Gesicht. Er wurde daraufhin in Polizeigewahrsam genommen. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Jugendlichen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeug*innen des Sachverhalts werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzten. Insbesondere werden Geschädigte aus der ursprünglichen Auseinandersetzung gesucht.

