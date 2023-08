Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Auffahrunfall mit einer leicht Verletzten und 9.000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag wurde eine 19-jährige leicht verletzt. Zudem entstand an den drei beteiligten Fahrzeugen ein Schaden von etwa 9.000 Euro. Ein 44-jährige Autofahrer aus Dorsten stand um 14.30 Uhr an einer Ampel auf der Dorstener Straße, ca. 250m östlich der Buerer Straße. Hinter ihm befand sich eine weitere Autofahrerin - ebenfalls 19 Jahre alt und aus Marl kommend. Ein Autofahrer aus Dorsten (22) fuhr der 19-Jährigen dann an der Ampel von hinten auf und schob deren Wagen auf das davor stehende Fahrzeug des 44-Jährigen. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus. Die hinteren beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

