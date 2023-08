Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 22 Migranten aufgegriffen

Zittau, Ostritz (ots)

24.-25.08.2023 / Zittau, Ostritz

Die Bundespolizei hat in Zittau und in Ostritz insgesamt 22 Migranten aufgegriffen.

Die Beamten kontrollierten am 24. August 2023 an der Zittauer Kreuzung zwischen Görlitzer und Leipziger Straße um 15:55 Uhr vier Syrer sowie um 17:30 Uhr in Ostritz neun Männer aus Somalia, aus Äthiopien und aus Syrien. Am heutigen 25. August wurden um 08:20 Uhr wieder in Ostritz acht Afghanen aufgegriffen. Die Männer sind nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 16 und 36 Jahren alt und verfügen nicht über Dokumente für den legalen Aufenthalt.

Sie wurden in Gewahrsam genommen und Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Die Bearbeitung dauert teilweise noch an. Ein Großteil hat bereits Schutzersuchen gestellt und wird an Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeschickt werden. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach geht von mehreren Schleusungshandlungen aus und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen und eventuellen Schleuserfahrzeugen unter 03586 / 76020.

