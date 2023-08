BPOLI EBB: Frau tritt nach Polizisten

Bautzen (ots) - 23.-24.08.2023 / Bautzen Die Bundespolizei hat in den letzten 24 Stunden im Raum Bautzen insgesamt 43 Migranten aufgegriffen und in Gewahrsam genommen. Am 23. August 2023 wurden 22 syrische Männer am Bahnhof und im Stadtgebiet aufgegriffen. Am heutigen Morgen wurden nach einem Bürgerhinweis an einer Bushaltestelle in Halbendorf weitere 21 Syrer angetroffen. Dokumente für einen legalen Aufenthalt konnte ...

