POL-HOM: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger zwischen Homburg und Schwarzenbach

Homburg (ots) - Die am 13.12.2022 veröffentlichte Personenfahndung nach dem 37-jährigen Herrn R. Z. aus Homburg wird hiermit eingestellt/zurückgenommen. Die Person konnte am 18.12.2022 wohlbehalten angetroffen werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- DGL Eisenbahnstraße 40 66424 Homburg Telefon: 06841/1060 E-Mail: ...

