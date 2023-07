POL-PPWP: Streit unter Lieferanten endet mit Strafanzeigen

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht in der Balbierstraße. Am frühen Dienstagabend musste eine 19-jährige Autofahrerin mit ihrem Mini an einem Stoppschild anhalten. Dabei erkannte sie, dass ein großes graues Fahrzeug von der Buchenlochstraße in die Balbierstraße einbiegen wollte. Um den Abbiegevorgang nicht zu behindern, setzte die 19-Jährige ihr Fahrzeug zurück. Der ...

mehr