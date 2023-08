Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 43 Migranten in Bautzen aufgegriffen

Bautzen (ots)

23.-24.08.2023 / Bautzen

Die Bundespolizei hat in den letzten 24 Stunden im Raum Bautzen insgesamt 43 Migranten aufgegriffen und in Gewahrsam genommen.

Am 23. August 2023 wurden 22 syrische Männer am Bahnhof und im Stadtgebiet aufgegriffen. Am heutigen Morgen wurden nach einem Bürgerhinweis an einer Bushaltestelle in Halbendorf weitere 21 Syrer angetroffen. Dokumente für einen legalen Aufenthalt konnte niemand vorlegen. Die Männer wurden zur weiteren Bearbeitung zur Dienststelle gebracht. Diese dauert in großen Teilen noch an. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Syrer ein Alter zwischen 20 und 35 Jahren.

Sie müssen sich nun wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten. Bisher stellten alle Syrer ein Schutzersuchen, so dass sie an Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeschickt werden müssen. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach geht davon aus, dass die Migranten von Schleusern über die Grenze gebracht und im Raum Bautzen abgesetzt wurden. Daher wird um etwaige weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Fahrzeugen gebeten, die unter 03586 / 76020 mitgeteilt werden können.

