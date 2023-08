BPOLI EBB: Schleuser laden 39 Syrer an Autobahn aus

Mittelherwigsdorf (ots) - 22.08.2023 / 08:45 Uhr / Mittelherwigsdorf Unbekannte Täter haben am Bahnhaltepunkt in Mittelherwigsdorf die 1,5 mal 1,0 Meter große Seitenscheibe des Wetterschutzhauses eingeworfen. Es entstand ein Sachschaden von 1.500,00 Euro. Die Bundespolizei nahm den Schaden am 22. August 2023 auf und hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

