Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Sechs Migranten aufgegriffen

Zittau (ots)

21.08.2023 / 16:50 Uhr / Zittau

Die Bundespolizei hat am 21. August 2023 im Zittauer Stadtteil Weinau um 16:50 Uhr sechs Männer aus Ägypten, Äthiopien und dem Sudan kontrolliert, die kurz zuvor ohne Reisepässe eingereist waren. Die Männer im Alter zwischen 18 und 40 müssen sich wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten. Sie stellten ein Schutzersuchen und wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell