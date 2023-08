Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei greift 128 Migranten und zwei Schleuser auf - Hubschrauber im Einsatz

Bautzen, Löbau, Zittau (ots)

18.-21.08.2023 / Bautzen, Löbau, Zittau

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende im Grenzraum des Dreiländerecks zu Tschechien und Polen sowie im Großraum Bautzen 128 eingeschleuste Migranten aufgegriffen und zwei Schleuser festgenommen. Die Migranten hatte alle keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente dabei.

Am vergangenen Freitag wurden 48 Migranten in Gewahrsam genommen - davon 39 Syrer im Biosphärenreservat bei Malschwitz. Aufgrund eines Zeugenaufrufs in den regionalen Medien meldeten sich daraufhin am Wochenende zwei aufmerksame Bürger bei der Bundespolizei, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen geben konnten. Zurzeit wird geprüft, ob diese mit dem Großaufgriff in Malschwitz in Verbindung gebracht werden können.

Am Samstag wurden am Bahnhof Löbau um 08:40 Uhr 17 Männer aus Syrien und um 09:35 Uhr nahe des Penny Supermarktes am Carolagarten in Zittau vier Frauen und ein Junge aus Syrien in Gewahrsam genommen. Um 22:45 Uhr stoppte das Deutsch-Tschechische Fahndungsteam von Bundespolizei und tschechischer Polizei in Bautzen eine Schleusung. Ein 62-jähriger Ukrainer hatte mit einem schwarzen Mazda CX5 zehn männliche Syrer über die Grenze gebracht und hier abgesetzt. Die Syrer hatten sich teilweise in einem angrenzenden Maisfeld versteckt, konnten aber durch den Einsatz eines Bundespolizeihubschraubers mit einer Wärmebildkamera gestellt werden. Da der SUV des Ukrainers nur für fünf Personen zugelassen ist und nicht ausreichend Anschnallmöglichkeiten zur Verfügung stellt, muss er sich wegen des Einschleusens von Ausländern unter lebensbedrohlichen Umständen verantworten. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Schleuser wurde in die JVA Görlitz eingeliefert, das Tatfahrzeug sichergestellt.

Auch am Sonntag nahm die Bundespolizei einen ukrainischen Schleuser fest. Um 03:30 Uhr wurde der 20-jährige Mann mit einem Skoda Octavia und vier Syrern auf der B 178 bei Zittau gestoppt. Den Ermittlungen zufolge hatte er die Männer in Bratislava abgeholt und sollte sie für einen Lohn von 150,00 US$ pro Person nach Dresden bringen. Er muss sich wegen des Einschleusens von Ausländern verantworten und soll noch heute nach Tschechien zurückgeschoben werden. Dort hat er einen festen Wohnsitz. Im Tagesverlauf wurden im Bereich Kubschütz / Hochkirch durch Bundes- und Landespolizei noch drei Syrer und drei Libanesen aufgegriffen. Einer der Libanesen war nach längerem Aufenthalt im Bundesgebiet erst 2023 in sein Heimatland abgeschoben worden und hat sich nun erneut einschleusen lassen. Inzwischen hatten ihn Berliner Gerichte zweimal wegen Handels mit Betäubungsmitteln in der Vergangenheit zu zwei Freiheitsstrafen verurteilt. Laut Haftbefehl muss er eine Freiheitsstrafe von 11 Monaten und eine Restfreiheitsstrafe von 787 Tagen verbüßen. Er wurde in die JVA Bautzen eingeliefert. Am gleichen Tag wurden in Bautzen noch 17 Syrer, ein Staatenloser und in Zittau an der B 178n nochmals vier Syrer aufgegriffen. In Auritz wurden am heutigen Morgen nochmals acht Syrer durch das Polizeirevier Bautzen festgestellt.

Abgesehen von einigen Jugendlichen sind alle Migranten mittleren Alters, waren illegal eingereist und müssen sich wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Sie wurden an Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeleitet. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach bittet die Bevölkerung weiterhin um ihre Unterstützung und um Mitteilung von Hinweisen zu möglichen Absetzschleusungen und Tatfahrzeugen unter der Telefonnummer 03586 / 76020.

