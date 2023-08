BPOLI EBB: Cannabispflanzen beschlagnahmt

Bischofswerda (ots) - Am Bahnhof in Bischofswerda wurden am 16. August 2023 um 06:15 Uhr sieben syrische Migranten aufgegriffen. Die Männer konnten alle keine gültigen Dokumente vorlegen und wurden zur Dienststelle in Hirschfelde gebracht. Hier werden die Ermittlungen zur unerlaubten Einreise aus Polen oder Tschechien durchgeführt. Die Bearbeitung dauert noch an. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Ebersbach ...

