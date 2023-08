Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 13 Migranten aufgegriffen

Zittau, Löbau (ots)

15.08.2023 / 06:30 Uhr / Löbau

16.08.2023 / 05:45 Uhr / Zittau

Die Bundespolizei hat in Löbau und Zittau 13 Migranten aus der Türkei und dem Jemen aufgegriffen.

Am 15. August 2023 wurden in Löbau um 06:30 Uhr neun Türken kontrolliert, die keine Dokumente für den legalen Aufenthalt dabeihatten und offenbar im Bereich des Dreiländerecks eingeschleust worden waren. In Zittau wurden am Folgetag am Martin-Wehnert-Platz um 05:45 Uhr vier Männer aus dem Jemen in Gewahrsam genommen weil auch sie unerlaubt eingereist waren. Es handelt sich um Männer Anfang 20 bis Ende 30. Die Bearbeitung dauert noch an.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell