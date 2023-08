Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 24 Migranten aus Syrien aufgegriffen

Bautzen (ots)

Streifen von Bundes- und Landespolizei haben am 15. August 2023 im Bautzener Stadtgebiet viermal eingeschleuste Migranten aufgegriffen.

Um 00:20 Uhr war es eine sechsköpfige Familie, um 01:40 Uhr waren es sechs Migranten, um 07:40 Uhr drei Männer und um 17:15 Uhr nochmal neun Migranten. Die Syrer hatten keine gültigen Reisedokumente dabei und halten sich illegal im Bundesgebiet auf. Es handelt sich bei ihnen um 16 Männer im Alter zwischen 20 und 41 Jahren, um eine 37-jährige Frau sowie sieben Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 4 und 17 Jahren.

Die Personen wurden in Gewahrsam genommen und Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Ein Teil befindet sich noch auf der Dienststelle. Ein Großteil wurde aufgrund gestellter Schutzersuchen an Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeschickt. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach bittet etwaige Zeugen um Hinweise zum Absetzen der Migranten in und um Bautzen durch Schleuser. Hierbei kommen Transporter, aber auch normale PKW in Frage. Die Dienststelle ist unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu erreichen.

