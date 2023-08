Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Betrunkener Autofahrer wird renitent

Großschönau (ots)

12.08.2023 / 01:55 Uhr / Großschönau

Ein 42-jähriger deutscher Autofahrer wurde in der Nacht zum 12. August 2023 in Großschönau nach einer Alkoholfahrt erwischt und wollte mit Gewalt an den Beamten vorbei in sein Haus.

Eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz wollte den Fahrer eines 3er BMW um 01:52 Uhr kontrollieren und folgte dem Mann bis vor seine Haustür. Dort machte er einen sehr angetrunkenen Eindruck. Ihm gelang es kaum, seinen Wagen abzuschließen. Der Aufforderung der Beamten sich auszuweisen folgte er nicht und wollte in sein Haus gehen. Den Polizisten, der ihm den Weg versperrte, wollte er zur Seite schieben, was verhindert wurde. Der Mann reagierte aggressiv und drohte dem Beamten mit erhobener Faust. Der Angetrunkene musste schließlich an den Armen fixiert werden, woraufhin er wiederum um sich schlug. Erst nach Unterstützung einer weiteren Streife konnte er beruhigt werden. Einen Führerschein hatte er nicht dabei und einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab. Schließlich musste eine Blutentnahme zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration im Zittauer Krankenhaus durchgeführt werden.

Der Laborwert liegt noch nicht vor. Das Polizeirevier Zittau-Oberland ermittelt wegen der Alkoholfahrt und wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell