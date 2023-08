Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 26 Migranten aufgegriffen

Bautzen (ots)

Bundes- und Landespolizei haben am vergangenen Wochenende im Raum Bautzen insgesamt 26 eingeschleuste Migranten aufgegriffen.

Am 11. August 2023 wurden im Bautzener Stadtgebiet um 10:25 Uhr acht Migranten aus Syrien durch Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen kontrolliert. Am Folgetag waren es am Bautzener Bahnhof um 04:55 Uhr vier Syrer sowie kurz darauf zwischen 07:10 Uhr und 07:50 Uhr wieder in der Stadt sieben Syrer. In Lieske stoppte am 13. August eine Streife der Landespolizei drei syrische Männer und übergab sie der Bundespolizei. Und am Nachmittag stoppte eine Bundespolizeistreife um 15:55 Uhr in Doberschau noch vier Migranten aus Syrien. Alle Personen hatten keine Dokumente für den legalen Aufenthalt dabei. Schleuser hatte sie offenbar aus Polen oder Tschechien kommend nach Deutschland gebracht und abgesetzt. Bei den Migranten handelt es sich um 23 Männer im Alter zwischen 15 und 37 Jahren sowie eine dreiköpfige Familie. Die Eltern eines 15-jährigen Jugendlichen sind 58 und 63 Jahre alt.

Die Syrer stellten Schutzersuchen und wurden an Erstaufnahmeeinrichtungen sowie das Jugendamt übergeben. Die Bundespolizei ermittelt wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat aber auch die Schleuser im Fokus und bittet darum, Hinweise zum Absetzen der Eingeschleusten und zu Tatfahrzeugen unter der Telefonnummer 03586 / 76020 mitzuteilen.

