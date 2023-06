Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230629 - 0753 Frankfurt - Westend: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwoch (28.06.2023) kam es im Reuterweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Dieser prallte mit seinem Motorrad auf einen stehenden Pkw, welcher von einem 29 Jahre alten Mann gefahren wurde. Der Motorradfahrer kam aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus.

Zunächst befuhr der 29-jährige Fahrer eines Mercedes gegen 17:55 Uhr den Reuterweg in südliche Richtung und bog dann nach links in den Gärtnerweg ein. Er kam an einem Fußgängerweg verkehrsbedingt zum Stehen, sodass das Fahrzeugheck auf die Fahrbahn des Reuterwegs in nördliche Richtung ragte.

Zu diesem Zeitpunkt war ein 22-jähriger Mann auf einem Motorrad der Marke Kawasaki auf dem Reuterweg in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. In Höhe des Gärtnerweges prallte der Motorradfahrer seitlich in den Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 22-Jährige vom Motorrad geschleudert und stürzte auf den Boden. Der junge Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam später in ein Krankenhaus. Der 29-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

An den zwei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, welcher auf insgesamt über 50.000 Euro geschätzt wird. Der Pkw und das Motorrad wurden sichergestellt und abgeschleppt und ein Unfallsachverständiger eingeschaltet.

Aufgrund des Trümmerfeldes musste der Reuterweg in beide Richtungen gesperrt werden und Verkehrsumleitungen über den Grüneburgweg bzw. in Richtung Bockenheimer Landstraße eingerichtet werden. Nach Reinigung und Beendigung der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn gegen 21:30 Uhr wieder freigegeben.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell