POL-F: 230629 - 0751 Frankfurt - Bornheim: Radfahrer macht sich gleich doppelt strafbar

Frankfurt (ots) - Am Sonntag, 02.07.2023, findet der Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt 2023 in Frankfurt am Main sowie angrenzenden Landkreisen statt. Der Langdistanz-Triathlon besteht aus 3,8 km Schwimmen, 185 km Radfahren und einem abschließenden Marathon über 42,195 km. Die Veranstaltung dient den ...

mehr