Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230629 - 0750 Frankfurt - A5/ A66: Innerhalb kürzester Zeit mehrere erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (28. Juni 2023) sorgten zwei technische Defekte an Fahrzeugen zu teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Frankfurter Autobahnen. Die Folge waren Sperrungen und daraus resultierend kilometerlange Staus.

Zunächst führte gegen 19:35 Uhr ein Reifenplatzer an einer Sattelzugmaschine auf der A5 im Bereich des Westkreuzes Frankfurt in Fahrtrichtung Kassel zu erheblichen Behinderungen. An der Sattelzugmaschine platze bei voller Fahrt der linke Vorderreifen, sodass das Fahrzeug unvermittelt nach links zog und gegen die Mittelbebauung prallte. Beim Aufprall schlug der Dieseltank Leck und Betriebsstoffe verteilten sich über die Fahrbahn. Aufgrund der Verschmutzung wurden vier der fünf Fahrspuren gesperrt, sodass der gesamte Fahrzeugverkehr über die verbliebene rechte Fahrspur geleitet wurde. Dies hatte zur Folge, dass sich ein Rückstau von bis zu sechs Kilometern bildete. Aufgrund der schwierigen Bergung des Sattelzuges und der umfangreichen Reinigung der Fahrbahn blieben die Fahrspuren noch bis 01:25 Uhr gesperrt.

Zu weiteren Beeinträchtigungen führte ein Vollbrand eines Audis auf der A66. Der Fahrzeugführer war gegen 21:30 Uhr mit seinem PKW in Richtung Frankfurt unterwegs, als kurz vor dem Autobahndreieck Eschborn plötzlich Flammen und Rauch aus dem Motorraum drangen. Der Fahrer hielt unmittelbar auf dem Standstreifen an und musste mit ansehen, wie sich das Feuer schnell auf das komplette Fahrzeug ausbreitete. Aufgrund der starken Rauch- und Hitzeentwicklung wurde die A66 in diesem Bereich vorübergehend komplett gesperrt. Der Feuerwehr gelang es schnell den Brand zu löschen. Als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen. Auch hier bildete sich ein Stau über mehrere Kilometer bis zur Anschlussstelle Höchst. Die Teilsperrung der A66 zog sich noch bis kurz nach 23:00 Uhr.

Im Rückstau auf der A5 ereigneten sich noch zwei Folgeunfällen, bei denen jeweils Sachschaden entstand. Insgesamt kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell