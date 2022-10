LPI-SHL: Reifen beschädigt

Suhl (ots) - Ca. 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Zeit von Donnerstagmittag bis Sonntagmorgen an einem Skoda. Er stieß beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug, welches in einem Parkhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Suhl geparkt war und verließ den Unfallort, ohne seine Personalien mitzuteilen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl ...

mehr