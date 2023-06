Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: viele Verkehrsunfälle, insgesamt mit glücklichen Ausgängen

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots)

Der 10.06.2023 war im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein geprägt von einer Vielzahl von Verkehrsunfällen.

Am 10.06.2023 gegen 10:18 Uhr befuhr ein 64-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Gerol-stein mit ihrem Personenkraftwagen die L 26 von Hillesheim in Richtung Wiesbaum. Hier kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Unaufmerksamkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen, was jedoch zu einem Aufschaukeln des Fahrzeuges und einem anschließenden Überschlag führte. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geboren werden. Wie durch ein Wunder erlitt sie glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.

Gegen 16:00 Uhr befuhr eine 39-jährige Fahrzeugführerin aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen die L 26 zwischen Wiesbaum und Mirbach. Ausgangs eines dortigen Kreisverkehrs kam sie infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit und Unaufmerksamkeit von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben gezogen werden.

Gegen 20:31 Uhr meldete sich ein 19-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein. Er gab an, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ihn mit einem weißen Audi im Bereich der L 26 in Ge-rolstein überholt und dabei touchiert habe. Der Audi-Fahrer habe im Anschluss seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Jegliche Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern oder weitere Hinweise jeglicher Art in diesem Zusam-menhang dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Gegen 18:02 Uhr befuhr ein 26-jähriger junger, aus den Niederlanden stammender Mann mit seinem Motorrad die B 410 von Boxberg in Richtung Dreis-Brück. Hier kam er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit und blendender Sonne nach links von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stillstand. Der junge Mann wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

