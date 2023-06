POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bitburg (ots) - Am Freitag, den 09.06.2023 kam es um 12:36 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Aral Tankstelle am Markt in Bitburg. Der bislang unbekannte Täter nutzte einen günstigen Moment um eine im Kassenbereich befindliche Einweg-Zigarette zu entwenden. Im Anschluss entfernte er sich fußläufig von der Örtlichkeit. Nach Einsicht der Videoaufnahmen handelte es sich um einen männlichen Täter im Alter von ca. 60 ...

mehr