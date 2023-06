Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ladendiebstahl in Tankstelle

Bitburg (ots)

Am Freitag, den 09.06.2023 kam es um 12:36 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Aral Tankstelle am Markt in Bitburg. Der bislang unbekannte Täter nutzte einen günstigen Moment um eine im Kassenbereich befindliche Einweg-Zigarette zu entwenden. Im Anschluss entfernte er sich fußläufig von der Örtlichkeit.

Nach Einsicht der Videoaufnahmen handelte es sich um einen männlichen Täter im Alter von ca. 60 Jahren.

Zeugen, die sachliche Hinweise zum Täter oder zur Tatausführung geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell