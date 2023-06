Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Zeltingen-Rachtig (ots)

Am 11.06.2023 kam es gegen 01:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Gemarkung Zeltingen. Ein mit 5 Personen besetzter PKW befuhr einen Wirtschaftsweg oberhalb der Ortschaft Zeltingen. In einer Linkskurve verlor der 22jährige Fahrzeugführer wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine dort verlaufende Mauer. Bei dem Unfall wurde 2 Mitfahrer schwer und 2 Mitfahrer leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Zeltingen mit 12 und die FEZ Kues mit 3 Kräften, der Rettungsdienst mit 4 RTW und einem Notarztwagen und die Polizei Bernkastel-Kues.

