BPOLI EBB: Schleuser in Untersuchungshaft

Bautzen (ots) - Bundes- und Landespolizei stoppten am 8. August 2023 in Bautzen zwei Schleuser und nahmen 12 eingeschleuste Migranten in Gewahrsam. Ein Schleuser wird dem Haftrichter vorgeführt und es wurde Schleuserlohn beschlagnahmt. Um 08:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen nahe des ROLLER Möbelmarktes in Bautzen einen voll besetzten Renault Laguna. Der Fahrer, ein 58-jähriger ...

mehr