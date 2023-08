BPOLI EBB: Sieben Migranten aus Syrien aufgegriffen

Seitzschen (ots) - Unbekannte Täter haben im Fußgängertunnel am Bahnhaltepunkt in Seitzschen Graffiti gesprüht. Die Deutsche Bahn AG hat der Bundespolizei den Vorfall am 14. August 2023 mitgeteilt. Demnach wurden große Lettern in grüner und gelber Farbe an die Wände gesprüht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Rückfragen bitte an: ...

