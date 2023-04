Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt

Bad Langensalza (ots)

Unbekannte sprengten in der Nacht von Sonntag zu Montag einen Zigarettenautomaten, an der Engen Straße in Bad Langensalza. Ein Zeitungsausträger entdeckte kurz nach 2 Uhr den beschädigten Automaten und informierte die Polizei. Unbekannte hatten offenbar Feuerwerkskörper gezündet, waren aber nicht an die Zigaretten gelangt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

