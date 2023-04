Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wieder Diebe in Milchtankstellen

Breitenworbis, Körner (ots)

Erneut waren Milchautomaten das Ziel von Dieben. So geschehen am Sonntag, gegen 7.40 Uhr, in Breitenworbis. Zwei Männer entnahmen knapp 5 Liter Milch bevor sie gewaltsam die Geldkassette aus dem Automaten rissen. Auf dem Weg zum Fluchtfahrzeug, in dem eine weitere Person wartete, überraschte sie der Inhaber der Milchtankstelle und ein zweiter Zeuge. Den Tätern gelang die Flucht, nachdem sie die Beute vor den Augen der Zeugen wegwarfen. Sie fuhren mit einem silberfarbenen Mercedes Kombi davon, an dem ein polnisches Kennzeichen angebracht war. Ermittlungen zufolge hielten sich die Täter gegen 7 Uhr in einer Milchtankstelle in Körner, in der Dammstraße auf. Dort war aber eine Mitarbeiterin anwesend, die damit offenbar einen Diebstahl verhinderte. Die Ermittlungen sind angelaufen. Derzeit werden die Aufzeichnungen der Überwachungskameras ausgewertet. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu den drei Tätern geben kann oder wem ein silberfarbener Mercedes Benz Kombi am Sonntagmorgen zwischen Breitenworbis und Körner aufgefallen ist, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt oder in Mühlhausen zu wenden. Erst in der Nacht zum Freitag, 21. April, waren die Milchtankstelle in Steinbach und in Körner an der Dammstraße das Ziel von Dieben geworden.

