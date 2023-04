LPI-NDH: Fahrraddieb gestellt

Breitenworbis, Körner (ots) - Erneut waren Milchautomaten das Ziel von Dieben. So geschehen am Sonntag, gegen 7.40 Uhr, in Breitenworbis. Zwei Männer entnahmen knapp 5 Liter Milch bevor sie gewaltsam die Geldkassette aus dem Automaten rissen. Auf dem Weg zum Fluchtfahrzeug, in dem eine weitere Person wartete, überraschte sie der Inhaber der Milchtankstelle und ein zweiter Zeuge. Den Tätern gelang die Flucht, nachdem ...

mehr