POL-KN: (Konstanz) Nach sexuellem Übergriff sucht die Polizei weitere Geschädigte und Zeugen (08.10.2023)

KOnstanz (ots) - Bei einer Auseinandersetzung vor einem Anwesen in der Luisenstraße ist am Donnerstagmittag eine Frau verletzt worden. Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten schlug ein 40-jähriger Mann mit einem Ast in Richtung seines 35-jährigen Kontrahenten. Dabei verfehlte er ihn und traf stattdessen eine neben dem 35-Jährigen stehende 39 Jahre alte Frau ...

