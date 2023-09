POL-PIKIR: Alkoholisierter PKW-Fahrer kollidiert mit entgegenkommendem Bus

Kirn (ots) - Am heutigen Dienstag, im Zeitraum von 08-16 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der schwarze Opel war im Mühlenweg in Kirn am Fahrbahnrand geparkt und wurde hierbei durch einen bisher unbekannten Täter auf der Motorhaube mutwillig zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei in Kirn unter 06752/1560. Rückfragen bitte an: ...

