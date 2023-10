Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, L180, Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer übersieht Wohnmobil (13.10.2023)

Vöhrenbach, L180 (ots)

Am Freitagmittag hat sich auf der Landestraße zwischen 180 zwischen Vöhrenbach und Wolterdingen ein Unfall ereignet, bei dem ein Radfahrer verletzt worden ist. Ein 64-Jähriger war mit einem Rennrad auf der L180 in Richtung Vöhrenbach unterwegs. An der Einmündung in Richtung Hammereisenbach bog er nach links ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Wohnmobil eines 45-Jährigen zusammen. Der Rennradfahrer erlitt dabei Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Wohnmobil entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

