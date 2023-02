POL-PDKO: Diebstahl einer Bandsäge

Karbach (ots) - Am heutigen Tag wurde die Örtlichkeit in Karbach durch Kräfte der Feuerwehr und Polizei aufgesucht. Hierbei erfolgten erneute CO-Messungen durch die Feuerwehr im Gebäude. Ein erhöhter CO Wert konnte dabei nicht festgestellt werden. Die Ursache für den am Vortag ausgelösten CO-Warner konnte bislang nicht geklärt werden. Rückfragen bitte an: ...

