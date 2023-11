POL-UN: Bergkamen - Polizeiübung rund um Industriestraße beendet

Bergkamen (ots) - Aktuell (Donnerstag, 23.11.23) läuft eine größere Polizeiübung in der Industriestraße in Bergkamen. Uniformierte Beamte und Beamtinnen sind dort im Einsatz, um unter realen Bedingungen eine Einsatzlage nachzustellen. Für die Bürger und Bürgerinnen besteht keine Gefahr. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich der Übung an der Industriestraße zu umfahren. Redaktionelle Rückfragen bitte ...

