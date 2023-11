Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Holzwickede (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag (23.11.23) zwischen 12.15 Uhr und 18.39 Uhr unbekannte Täter in der Keltenstraße in Holzwickede gesehen haben.

Dort sind sie in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Zutritt verschafften sich die Unbekannten über die Terrasse. Im Schlafzimmer durchwühlten sie sämtliches Mobiliar und entwendeten Schmuck.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 - 921-0 oder 921 3120 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell