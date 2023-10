Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Fahrzeugbrand - Grabstätte beschädigt

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch im kurzen Zeitraum zwischen 15:40 Uhr und 16:05 Uhr in der Oberen Hauptstraße ereignet hat. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten Mini und fuhr danach unerlaubt weiter. Als Verursacherin kommt eine blonde Frau, die mit ihrem weißen Kleinwagen neben dem Mini geparkt hatte und dabei beobachtet wurde, wie sie die Unfallstelle mit hoher Geschwindigkeit verlassen hat, in Betracht. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Weinstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein 84 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 13 Uhr die Schorndorfer Straße aus Beutelsbach kommend in Richtung Endersbach und musste an einer roten Ampel anhalten. Als er wieder losfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Autofahrer, der nach links in Richtung B29 abbiegen wollte. Anschließend verließen beide Autofahrer die Unfallstelle, der Mercedes-Fahrer verständigte später die Polizei. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum bislang unbekannten Autofahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Remshalden: Fahrzeugbrand

Ein 29-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Donnerstagabend gegen 20:45 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Zwischen Remshalden und Winterbach bemerkte er, dass es aus dem Fahrzeug qualmte und stellte den Pkw auf einem Parkplatz ab. Kurz darauf geriet das Fahrzeug in Brand. Die Feuerwehr kam vor Ort und löschte den Pkw. Die rechte Fahrzeugspur musste während der Löscharbeiten zeitweise gesperrt werden. Am BMW entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Schwaikheim: Pedale verwechselt

Eine 75 Jahre alte Mercedes-Fahrerin verwechselte am Donnerstag gegen 10:30 Uhr beim Einparken in der Ziegelstraße das Gas- mit dem Bremspedal und beschleunigte anschließend stark. Hierbei durchbrach sie eine Hecke, überfuhr einen kleinen Baum und prallte anschließend gegen einen geparkten Mercedes und einen geparkten VW. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 30.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

Alfdorf: Grabstätte beschädigt

Auf dem Friedhof im Schloßgartenweg wurde am letzten Samstag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 18 Uhr eine Grabstätte beschädigt. Es wurden Blumen ausgerissen, Grabschmuck zerbrochen und gewaltsam auf den Grabstein eingewirkt, der sich dabei lockerte und leichten Schaden nahm. Hinweise zum Vorfall wird nun von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Aspach: Parkunfall

Am Donnerstag gegen 11.55 Uhr stieß ein Audi-Fahrer in der Hauptstraße in Großaspach gegenüber einer dortigen Bäckerei gegen einen Kleinwagen, wobei auch Sachschaden entstanden sei. Die Polizei wurde nachträglich über den Vorfall informiert. Der Fahrer des unbekannten Kleinwagens war zwischenzeitlich weitergefahren. Dieser sollte sich nun zur Klärung des Unfalls mit der Backnanger Polizei unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Urbach: Unfall am Zebrastreifen

Am Donnerstag gegen 14.40 Uhr ereignete sich am Fußgängerüberweg in der Mühlstraße ein Verkehrsunfall. Ein 8-jähriges Mädchen war dort über die Straße gerannt. Ein vorbeifahrender 39-jähriger Autofahrer bremste zu spät ab und erfasste das Kind. Dieses wurde hierbei verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht werden.

Rudersberg: Unfallflucht

1000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 10 Uhr ereignete. Ein unbekannter Autofahrer stieß auf einem Parkplatz in der Schorndorfer Straße gegen einen Pkw BMW und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Kernen im Remstal: Vorfahrt missachtet

In der Lilienstraße ereignete sich am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr ein Unfall, bei dem sich drei Personen leicht verletzten und ca. 15000 Euro Sachschaden entstand. Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot befuhr die Nelkenstraße und bog in die Lilienstraße ein, ohne auf die Vorfahrt eines Opels zu achten. Nach dem Zusammenstoß mit dem Opel prallte das Auto des 18-Jährigen noch gegen zwei am Fahrbahnrand parkende Autos. Die drei verletzten Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

