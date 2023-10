POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstenfahndung nach 55-Jährigem beendet

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Unfallfluchten Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 9.40 Uhr die linke Fahrspur der Eugen-Adolf-Straße in Richtung Blumenstraße. Er kam hierbei zu weit nach rechts und streifte das Auto einer parallel fahrenden 24-jährigen Golf-Fahrerin. An ihrem Auto entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Vorfall ohne ...

mehr