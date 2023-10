Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallfluchten

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 9.40 Uhr die linke Fahrspur der Eugen-Adolf-Straße in Richtung Blumenstraße. Er kam hierbei zu weit nach rechts und streifte das Auto einer parallel fahrenden 24-jährigen Golf-Fahrerin. An ihrem Auto entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Vorfall ohne anzuhalten weiter. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Kernen im Remstal: Vorfahrt missachtet

Ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 16.40 Uhr in der Karlstraße in einen Kreisverkehr ein, ohne auf die Vorfahrtregelung zu achten. Beim Einbiegen stieß er mit einer 66-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, die sich hierbei leicht verletzte. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Winennden: Roller übersehen

In der Birkenstraße zur Einmündung Herzog-Philipp-Straße ereignete sich am Mittwoch gegen 13.20 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 53-jährige Hyundai-Fahrerin missachtete die Vorfahrt und stieß beim Einbiegen in den Kreuzungsbereich mit einer Roller-Fahrerin zusammen. Die 16-Jährige stürzte, wobei sie sich leicht und ihre gleichaltrige Sozia schwer verletzte. Beide wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf ca. 5000 Euro.

Winnenden: Wohnungseinbruch

Im Steinreinacher Weg im Schelmenholz wurde am Mittwochabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter drangen in der Zeit zwischen 17 Uhr und 21.40 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür in das Gebäude ein und erbeuteten aufgefundenen Schmuck. Die hinterlassenen Sachschäden am Inventar beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Wer am Mittwochabend im Bereich des Tatorts Verdächtiges wahrnahm, das in Tatzusammenhang stehen könnte, sollte sich bitte mit der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 in Verbindung setzen.

