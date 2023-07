LPI-GTH: Radfahrer leicht verletzt

Wilhelmsthal (ots) - In den späten Nachmittagsstunden des gestrigen Mittwochs stürzte ein Baum auf die Bundesstraße 19 und blockierte dadurch beide Fahrspuren. In der Folge kam es zu Staubildungen. Durch das schnelle Handeln der Straßenmeisterei wurde die Behinderung schnell beseitigt, so dass der Verkehr zügig weiterlaufen konnte und sich die Verkehrsbeeinträchtigungen in Grenzen hielten.(sk) Rückfragen bitte an: ...

